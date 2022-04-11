Kahramanmaraş'ta valizinde esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta valizinde esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı

11.04.2022 13:33
Kahramanmaraş'ta valizinde esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde valizinden uyuşturucu çıkan zanlı tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde valizinden uyuşturucu çıkan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenleyen ekipler, yakaladıkları şüphelinin valizinde yaptıkları aramada 10 kilo 250 gram esrar ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Künefe malzemelerinin arasından uyuşturucu çıktı Künefe malzemelerinin arasından uyuşturucu çıktı

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta valizinde esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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