Kahramanmaraş'ta vatandaşlara aşure ikramı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta uzun yıllardır dondurmacılık yapan Kanbur ailesi, Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel hale getirdikleri etkinlikle aşure dağıttı.

Kanbur ailesi, Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki işletmelerinde düzenlediği etkinlikte, 2 bin kişilik aşure hazırlandı.

Ailenin her yıl gerçekleştirdiği etkinlik, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

İşletme sorumlusu Koray Kanbur, gazetecilere, dondurmada olduğu gibi aşure etkinliğini de geleneksel hale getirerek, yaşatmak istediklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde etkinliğin düzenlendiğini belirten Kanbur, "Duamızı ederek aşure ikramımızı yaptık. Vatandaşlarımıza aşure ikramında bulunurken, hem sosyal mesafeyi koruyarak hem de hijyen kuralları içerisinde eldiven ve maskemizi takarak etkinliğimizi gerçekleştirdik." dedi.