Kahramanmaraş'ta yaban hayvanları için doğaya 4 ton yem bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta yaban hayvanları için doğaya 4 ton yem bırakıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta yaban hayvanları için doğaya 4 ton yem bırakıldı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için yaklaşık 4 ton yem doğaya bırakıldı.

Kahramanmaraş'ta yaban hayvanları için doğaya 4 ton yem bırakıldı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için yaklaşık 4 ton yem doğaya bırakıldı.


Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) Göksun Şefliği ile Afşin Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği'nin başlattığı "Doğaya bir yem de sen bırak" kampanyası kapsamında ilçe genelinde yem toplandı.

Afşin Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği üyeleri ilçe genelinde toplanan yaklaşık 4 ton yemi 7 noktada doğaya bıraktı.


Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye örnek olacak bir etkinlik düzenlendiğini söyledi.


Farklı yerlerden kampanyaya destek olunmasının kendilerini sevindirdiğini belirten Güven, ilgililere teşekkür etti.

Afşin Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği Başkanı Abdullah Öztürk de av sezonunun kapanmasının ardından kış şartlarında yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için başlatılan kampanya yoğun bir katılım olduğunu dile getirdi.

"Yaban hayvanları için gittiğimiz hiçbir kapıdan boş çıkmadık." ifadesini kullanan Öztürk, toplanan yemleri ilçedeki 300 avcı ile 7 bölgede doğaya bıraktıklarını söyledi.

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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:28 Kaynak: AA
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