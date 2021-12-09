Kahramanmaraş'ta yaban keçisi avlayan 2 kişiye 125 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

DKMP personelince kaçak avlanan 2 yaban keçisine ve av tüfeklerine el konuldu.

Kaçak avcılar hakkında Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan idari işlem yapılarak, toplam 125 bin 818 lira ceza kesildi.

Elbistan Şefliği ekipleri, Barış Mahallesi Hacı Kayası mevkisinde yürüttükleri çalışmada 2 avcının, avlanması yasak koruma altındaki yaban keçilerini kaçak olarak avladığını tespit etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü görevlileri, Nurhak ilçesi kırsalında kaçak avcılık yapıldığı bilgisine ulaştı.

Kahramanmaraş 'ın Nurhak ilçesinde koruma altındaki yaban keçilerini avladığı belirlenen 2 kişiye toplam 125 bin 818 lira ceza verildi.

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