Kahramanmaraş'ta yabancı uyruklu DEAŞ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Irak uyruklu şüpheli F.A'nın (30) kentte olduğunu belirledi.

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