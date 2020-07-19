Kahramanmaraş'ta yakalanan 3 "gezici hırsız" tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta yakalanan 3 "gezici hırsız" tutuklandı

Kahramanmaraş'ta, evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta, evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, hırsızlık olaylarının önlenmesi çalışmaları kapsamında gezici gruplara yönelen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayseri'den kente gelen 4 kişiyi takibe aldı.

İl merkezinde bir adrese düzenlenen operasyonda söz konusu 4 kişi gözaltına alındı.

Haklarında hırsızlıktan hapis cezası bulunan cezaevi firarileri Perihan D, Bülent D. ve M.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3 zanlı tutuklandı. Diğer zanlı Erol D'nin ise halen gözaltında olduğu öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 00:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta yakalanan 3 'gezici hırsız' tutuklandı - Son Dakika
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