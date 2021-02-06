Kahramanmaraş'ta yakalanan 8 hırsızlık zanlısından 7'si tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde iş yerlerinden para, döviz, elektronik eşya, sigara ve içki hırsızlığı yapılması üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda fiziki ve teknik takip yapan ekipler, eşkalini belirlediği K.P. (30), A.F. (28), M.Y. (28), İ.D. (21), S.P. (22), Ö.G. (34), B.K. (37) ve S.D'yi operasyonla gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerindeki aramada, çalıntı elektronik eşyalar ile kapı ve çelik kasa açmak için kullanılan aletler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, S.D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.