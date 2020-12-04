Kahramanmaraş'ta yakalanan FETÖ firarisi tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında firari şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan Ö.Ş, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.
Zonguldak'a getirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.
Şüphelinin, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandığı öğrenildi.
- Kaynak: AA
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