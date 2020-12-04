Kahramanmaraş'ta yakalanan FETÖ firarisi tutuklandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan Ö.Ş, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.

Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti

Altının kilogramı 462 bin liraya geriledi

Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu