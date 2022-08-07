Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan kişinin kemiklerine ulaşıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan kişinin kemiklerine ulaşıldı

07.08.2022 23:12
Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan kişinin kemiklerine ulaşıldı

Kahramanmaraş'ta yaklaşık 25 yıl önce kayıp olarak aranan ve öldürülüp evin bahçesindeki su kuyusuna atılan kişilerden birinin kemiklerine ulaşıldı.

Kahramanmaraş'ta yaklaşık 25 yıl önce kayıp olarak aranan ve öldürülüp evin bahçesindeki su kuyusuna atılan kişilerden birinin kemiklerine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı merkez Dulkadiroğlu ilçesi Ballıca Mahallesi'nde daha önce kayıp olarak bildirilen kişilerin öldürülerek bir su kuyusuna atıldığı ihbarı sonrası, savcılığın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri müstakil evde kazı çalışması başlatmıştı. Ekiplerin olayla ilgili kazı çalışmaları akşam saatlerine kadar devam etti. Gün boyu devam eden çalışmalar iş makinası yardımı ve arkeologlar eşliğinde devam etti. Evin bahçesinde arama yapan ekipler, bir kişiye ait kemikler buldu. Kararan hava nedeniyle ekipler, arama çalışmalarına ara verdi. Kazı çalışmalarının yarın devam edeceği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan kişinin kemiklerine ulaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan kişinin kemiklerine ulaşıldı - Son Dakika
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