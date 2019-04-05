Kahramanmaraş'ta Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, bir süredir kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, bir süredir kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu.



İlçede Karaelbistan Mahallesi Lale Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Özlem Zor'dan (50), 3 gündür haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.



İtfaiye yardımıyla eve giren polis ve 112 Acil Servis ekipleri, Zor'un cesedi ile karşılaştı.



Zor'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına gönderildi.

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