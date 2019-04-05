Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu

Kahramanmaraş'ta Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu

38 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, bir süredir kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu.

Kahramanmaraş'ta Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, bir süredir kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu.

İlçede Karaelbistan Mahallesi Lale Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Özlem Zor'dan (50), 3 gündür haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

İtfaiye yardımıyla eve giren polis ve 112 Acil Servis ekipleri, Zor'un cesedi ile karşılaştı.

Zor'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:10 Kaynak: AA

Elbistan, Kahramanmaraş, Güncel
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