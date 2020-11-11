Kahramanmaraş'ta yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta yalnız yaşayan ve 2 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu.
Merkez Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi'nde ikamet eden 73 yaşındaki Emine Kılıçarslan'dan haber alamayan yakınları evine gitti.
Yedek anahtarla eve giren Kılıçarslan'ın akrabaları, yaşlı kadını banyoda hareketsiz halde görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Kaynak: AA
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