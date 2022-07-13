KAHRAMANMARAŞ - Yamaç paraşütü kursiyerleri gökyüzüyle buluştu - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ - Yamaç paraşütü kursiyerleri gökyüzüyle buluştu

13.07.2022 16:38

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde katıldıkları yamaç paraşütü kursunu tamamlayan kursiyerler, ilk kez tek başlarına uçmanın heyecanını yaşadı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde katıldıkları yamaç paraşütü kursunu tamamlayan kursiyerler, ilk kez tek başlarına uçmanın heyecanını yaşadı.

Elbistan Yamaç Paraşütü Spor Kulübü'ndeki eğitimi tamamlayan kursiyerler, telsiz aracılığıyla yönlendirilerek hatasız bir şekilde uçup iniş yaptı.

Türk Hava Kurumu Yamaç Paraşütü Eğitmeni Abdullah Kahraman, gazetecilere, kurs sürecinin uçuşlarla tamamlandığını söyledi.

Türkiye'nin birçok bölgesinde uçuş yapıldığını ancak Elbistan'ın çok farklı bir yer olduğunu ifade eden Kahraman, "Kursiyerlerimiz iki haftalık eğitime tabi tutuldu. Biz bu iki hafta içerisinde 25 saat teorik eğitim verdik. Ders anlattık daha sonra yer çalışmaları yaparak paraşütleri uçuşa hazır hale getirme pratiği yaptık. Şimdi de uçuşlara başladık. Bugün ilk uçuşlarımızı yapıyoruz, öğrencilerimizi gökyüzüyle buluşturuyoruz." diye konuştu.

Elbistan Yamaç Paraşütü Spor Kulübü Başkanı Turgut Akbaş da son zamanlarda gençlerin uçuş sporlarıyla daha yakından ilgilenmeye başladığını dile getirdi.

Kursiyerlerden Mustafa Kemal Kadayıfçı ise tutkunu olduğu gökyüzüyle buluştuğu için büyük heyecan yaşadığını söyledi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Yamaç paraşütü kursiyerleri gökyüzüyle buluştu - Son Dakika

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