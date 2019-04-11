Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Yangın

Kahramanmaraş'ta Yangın

2 saat önce

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangında 7 hayvan telef oldu.

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Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangında 7 hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Küçüksır Mahallesi'nde Ö.K'ye (62) ait iki katlı evde ilk belirlemelere göre, elektrik kontağından yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sündürülen yangında, evin alt katındaki ahırda bulunan 2 büyükbaş ve 5 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yanan evde kimsenin olmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:54 Kaynak: AA
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