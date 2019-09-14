Kahramanmaraş'ta yangın: 5 hektarlık zeytinlik alan zarar gördü
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Kahramanmaraş'ta yangın: 5 hektarlık zeytinlik alan zarar gördüKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 05:57 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta yangın: 5 hektarlık zeytinlik alan zarar gördü
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Yangın, Pazarcık İlesine bağlı Osmandede mevkiinde bulunan zeytinlik alanında meydana geldi. Neden çıktığı bilinmeyen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine alana gelen söndürme ekipleri, yangını ormanlık alanda sıçramadan kontrol altına aldı. Havadan ve karadan soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında herhangi bir yaralanma olmaz iken, 5 hektarlık zeytinlik alan zarar gördü.
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