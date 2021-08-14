Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü: 8 ölü (7) - Son Dakika

MSB: RUS HALKINA VE TÜRK MİLLETİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ

Milli Savunma Bakanlığı, yaşanan uçak kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda " Kahramanmaraş'taki yangın söndürme çalışmalarına destek için görev yaptığı esnada kaza kırıma uğrayan Rus uçağındaki mürettebatın hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduk. Rus halkına ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.