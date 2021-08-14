Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü: 8 ölü (8) - Son Dakika

BAKAN PAKDEMİRLİ: EKİPLER KARA KUTUNUN İNCELENMESİ SONUCU GEREKLİ BİLGİLERİ VERECEKTİR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Beriev 200 tipi uçağın orman yangınına müdahale ederken düşmesinin ardından Kahramanmaraş'a geldi. Pakdemirli, ilk olarak Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleriyle uçağın düştüğü bölgeye geçerek havadan incelemelerde bulundu. Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in de eşlik ettiği Bakan Bekir Pakdemirli, daha sonra Kahramanmaraş Valiliği'ne geçerek Vali Ömer Faruk Coşkun'dan kaza ve sonrasına ilişkin bilgi aldıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Düşen uçakta 3'ü Türk 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Pakdemirli, şunları söyledi:

"Orman Genel Müdürlüğümüzün orman yangınları için kiralamış olduğu Rus yapımı Beriev 200 marka ve Adana 'da sürekli konuşlandırılmış olan uçak, bugün Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını için bölgeye intikal etmiş durumdayken Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Karamanlı köyü ve Tura mevkiinde saat 14.35 sıralarında kaza kırım geçirmiştir. Öncelikle bölgeye korucularımız yaya olarak ulaşmış, sonra da JAK ve AFAD ekipleri havadan indirme yaparak bölgeye ulaşmıştır. Üzülerek ifade etmek istiyorum 3'ü Türk 8 çalışma arkadaşımızı kaybettik. Cenab-ı Allah'tan o arkadaşlarımıza rahmet, ailelerine de sabırla diliyorum. Savcılarımız çalışıyor, adli tıp çalışıyor, adli tıpta şu an tespitler devam ediyor, teknik ve adlı incelemeye sürüyor. Elbette daha fazla bir açıklama yapmak isteriz ama teknik incelemelerin bitmesi burada son derece önemli. Kara kutunun incelenmesi, yerinde fiili inceleme ve diğer şartların ve koşulların kaza kırım ekiplerinin, teknik ekiplerin incelemesi ile daha fazla bilgiye ulaştığımızda gerekli merciler inceleme sonuçlarıyla ilgili bilgiler verecektir. Enkazın olduğu noktayı biz de valimiz ve milletvekillerimizle beraber inceleme yaptık. Elbette enkazdan geriye çok fazla bir şey kalmamış durumda. Başımız sağ olsun, hepimize geçmiş olsun. Rabbim ülkemizi bu ve benzeri felaketlerden korusun."YAŞAMINI YİTİRENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Öte yandan, düşen uçakta hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belirlendi. Yaşamını yitirenlerin isimleri şöyle: Pilot Serkan Mirzaoğlu, orman mühendisi Oğuz Avşar Aydın, koordinatör Edip Uzunoğlu, 2'nci pilot Vıladıslav Berkutov, radyo operatörü Nıkolai Omelchenko, kaptan Evgeni Kuznetsov, navigatör Vadim Karasev ve teknisyen Lurii Chuborov. Hayatını kaybeden 8 kişinin cenazesi, bölgeden Sikorsky helikopterle alınarak Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Mustafa KANLI- Ömer KOÇ- Ahmet KILIÇ/KAHRAMANMARAŞ,