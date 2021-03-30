Kahramanmaraş'ta yapılacak EXPO 2023'e katılım için İtalya ile anlaşma imzalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta yapılacak EXPO 2023'e katılım için İtalya ile anlaşma imzalandı

30.03.2021 13:15
Kahramanmaraş'ta yapılacak EXPO 2023'e katılım için İtalya ile anlaşma imzalandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023'te sergilenecek dünya bahçelerine katılımla ilgili ikinci resmi anlaşma İtalya ile yapıldı.

Kahramanmaraş'ta "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023'te sergilenecek dünya bahçelerine katılımla ilgili ikinci resmi anlaşma İtalya ile yapıldı.

Onikişubat Belediyesinde düzenlenen imza törenine, Dünya EXPO Komiserler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İtalyan Bahçesi Koordinatörü Gustavo Fabian Pancaldi ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek katıldı.

Burada konuşan Mahçiçek, EXPO 2023 projesinin Kahramanmaraş açısından çok önemli bir organizasyon olduğunu ve İtalya'nın her konuda kendilerine destek verdiğini söyledi.

Türkiye ile İtalya arasında çok ciddi gönül bağının olduğuna değinen Mahçiçek, şunları kaydetti:

"Gerçekten Türkiye'de insanlarımızın en çok sevdiği ülkelerin başında İtalya gelmektedir. EXPO 2023 Kahramanmaraş için çok önemli bir proje. Kahramanmaraş'ı dünya atmosferine taşıyacak, uluslararası alanda onlarca ülkenin ülkemizi ziyaretine vesile olacak. Eksiğimiz olan tanıtım, turizm ve ekonomik alandaki iş birliğimizi pozitif anlamda üst noktalara taşıyacak. Dolayısıyla İtalyan delegasyonunu Kahramanmaraş'ta misafir etmekten onur duyacağız. EXPO döneminde İtalyan yetkilileriyle Kahramanmaraş'taki iş adamlarını ve yatırımcıları yan yana getirip buluşturacağız. Karşılıklı iş birliği ve ticari işlemlerin arttırılması için gayret edeceğiz. Zaten EXPO organizasyonlarının önemli amaçlarından birisi de bu. Ülkeler arasındaki iş birliğini geliştirmek ve ekonomik alışverişleri daha da güçlendirmek. Ülkeler arasındaki halklarında birbirine daha çok yakınlaşmasını temin etmek."

Dünya EXPO Komiserler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İtalyan Bahçesi Koordinatörü Gustavo Fabian Pancaldi de Kahramanmaraş'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek konukseverliğinden dolayı Mahçiçek'e teşekkür etti.

İtalyan bahçelerinin dünyada çok meşhur olduğunu, EXPO 2023'e bahçecilik ve kültürel değerleriyle katılacaklarını dile getiren Gustavo, "İtalyan bahçeleri aslında Rönesans'ta doğuyor. Roma döneminde İtalyan bahçeleri en tepe noktasına geldi diyebiliriz çünkü o dönemde bildiğimiz gibi Roma'da bulunan heykeller ve yapılar gerçekten bu bahçelerde güzelleşiyordu. Daha sonra Fransız ve İngiliz bahçeleri de bu İtalyan bahçelerini örnek alarak kendilerini geliştirdiler." dedi.

İtalya'nın Türkiye ile çeşitli ekonomik konularda iş birliği içerisinde olduğuna işaret eden Gustavo, "İtalya ile Türkiye arasındaki kültürel bağlar sadece bahçecilikle sınırlı değil, özellikle Kahramanmaraş şehriyle ilgili olarak çok uzun zamandır tekstil endüstrisi konusunda alışveriş var. Umarım Kahramanmaraş EXPO'su bütün İtalyan ticari şirketleri ve farklı sektör temsilcileriyle Türkiye'deki ve Kahramanmaraş'taki sektör temsilcilerini bir araya getirir ve aradaki ekonomik ilişkileri güçlendirir." diye konuştu.

Kahramanmaraş, Türkiye, İtalyan, İtalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş'ta yapılacak EXPO 2023'e katılım için İtalya ile anlaşma imzalandı - Son Dakika Ekonomi


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