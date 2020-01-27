Kahramanmaraş'ta yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde mezarlıkta yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

Türkoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bozdoğan ve AK Parti İlçe Başkanı Veli Ünlü, ilçe mezarlığını ziyaretinde, yaralı şahin buldu.

Uçamayan ve kanadında kırık olduğu da tespit edilen şahin, ilk tedavisinin ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ramazan Bozdağan, AA muhabirine, şahini bulduklarında yaralı ve aç olmasından nedeniyle uçamadığını tahmin ettiklerini söyledi.

Veteriner ekiplerince tedavisinin ardından hayvanın doğaya salınacağını dile getiren Bozdoğan, vatandaşların yaban hayatına dikkat ve duyarlı olmalarını istedi.