Kahramanmaraş'ta Yarım Asırlık 5 Katlı Metruk Bina Yıkıldı
54 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, madde bağımlılarının mekanı haline gelen 5 katlı 54 yılık metruk bina belediye ekiplerince kontrollü şekilde yıkıldı.
Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde, madde bağımlılarının mekanı haline gelen 5 katlı 54 yılık metruk bina belediye ekiplerince kontrollü şekilde yıkıldı. Orhangazi
Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yanında 1965'te un fabrikası olarak yapıldıktan sonra ortaklar arasındaki anlaşmazlık sebebiyle terk edilen 5 katlı metruk bina hakkında, valilik koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yıkım kararı alındı.
Bina çevresinde polis ve zabıta ekiplerince güvenlik önlemi alındı.
Hazırlıklarının tamamlayan ekipler, binanın taşıyıcı kolonlarını iş makinesi ile kırıp, binayı kontrollü bir şekilde yıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:59 Kaynak: AA
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