Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Yarın 4 İlçede Okullar Tatil

Kahramanmaraş'ta Yarın 4 İlçede Okullar Tatil

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın 4 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Kahramanmaraş'ta Yarın 4 İlçede Okullar Tatil, System.String[]
Kahramanmaraş'ın 4 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Kahramanmaraş'ta son bir hafta içerisinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerindeki kar tatili bir gün daha uzatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 07:10 Kaynak: İHA

Ekinözü, Elbistan, Kahramanmaraş, Güncel
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