Kahramanmaraş'ta Yarın 4 İlçede Okullar Tatil
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın 4 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
Kahramanmaraş
'ın 4 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
Kahramanmaraş'ta son bir hafta içerisinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Elbistan
, Afşin
, Ekinözü
ve Nurhak
ilçelerindeki kar tatili bir gün daha uzatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 07:10 Kaynak: İHA
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