4 çocuk annesi kadın, 15 yaşındaki çocuğa kaçtı! Cinsellikle ilgili sözleri ise akılalmaz - Son Dakika
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4 çocuk annesi kadın, 15 yaşındaki çocuğa kaçtı! Cinsellikle ilgili sözleri ise akılalmaz

16.11.2022 20:58

Kahramanmaraş'ta yaşayan Gülizar Akbulut adlı kadın, TikTok üzerinden tanıştığı 15 yaşındaki Şahin adlı çocukla kaçtı. Telefonla bağlandığı yayında kendisine sorulan "O daha çocuk farkında mısın?" sorusunu, "Ergenliğe girmiş biri, ayrıca kocamdan daha iyi" sözleriyle yanıtlaması tepkilere neden oldu.

ATV'de ekrana gelen Esra Erol programında gündeme getirilen bir olay, büyük yankı uyandırdı. Hasan Akbulut, 23 yaşındaki karısının 4 çocuğunu geride bırakıp Şanlıurfa'da yaşayan 15 yaşındaki çocuğa kaçtığını söyleyerek, dinleyenlerin ağızlarını açık bıraktı.

KARISININ BULUNMASI İÇİN PROGRAMA BAŞVURDU

Karısının bulunması için Esra Erol'dan yardım isteyen adam, karısıyla telefonda konuştu. ''Evet 15 yaşındaki Şahin'e kaçtım'' diyen Gülizar, ''Ben burada sığınmacı olarak kalıyorum. Evlendim evleneli şiddet görüyorum'' dedi.

4 çocuk annesi kadın, 15 yaşındaki çocuğa kaçtı! Cinsellikle ilgili sözleri ise akılalmaz

"KOCAMDAN DAHA İYİ"

Dinledikleri karşısında şoke olan Esra Erol, ''Kaçtığınız kişi bir ergen. Farkında mısınız? Ergenliğe girmiş biri'' dedi. Gülizar ise, ''Evdeki kocamdan iyi kendisi. Kendisiyle internetten, TikTok'tan tanıştık'' diyerek kocasına adeta sinir krizi geçirtti.

4 çocuk annesi kadın, 15 yaşındaki çocuğa kaçtı! Cinsellikle ilgili sözleri ise akılalmaz

"ÇOCUKLARI ÖLÜME TERK ETTİN"

Gülizar'dan 5, 4, 2 yaş ve 5 aylık çocuğu olan Hasan Akbulut, ''Çocukları ölüme terk ettin gittin. Çocukların ağzı burnu kandı. Gece döverek yatırmışsın çocukları. 4 çocuk sabaha kadar ağlamış. Gece çocukları bırakıp gitmiş'' diyerek tepki gösterdi.

4 çocuk annesi kadın, 15 yaşındaki çocuğa kaçtı! Cinsellikle ilgili sözleri ise akılalmaz

"EVE GERİ DÖNMEYECEĞİM"

Çocukların en büyüğü 5 yaşında olduğu belirtilirken, çocukların o gece evde tek başlarına oldukları ortaya çıktı. Gelen tepkiler karşısında sessizliğe bürünen, kocası hastanedeyken Şahin ile tanışan Gülizar, daha sonra ''Söylenenler yalan. Eve geri dönmeyeceğim. Eşimden şiddet görüyorum'' ifadelerini kullandı.

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Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4 çocuk annesi kadın, 15 yaşındaki çocuğa kaçtı! Cinsellikle ilgili sözleri ise akılalmaz - Son Dakika


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