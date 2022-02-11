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Kahramanmaraş'ta yaşlı adam dolandırılmaktan güvenlik güçleri sayesinde kurtuldu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta yaşlı adam dolandırılmaktan güvenlik güçleri sayesinde kurtuldu

11.02.2022 14:52
Kahramanmaraş'ta yaşlı adam dolandırılmaktan güvenlik güçleri sayesinde kurtuldu

Kahramanmaraş'ta telefon dolandırıcılarına para göndermeye çalışan kişiyi güvenlik güçleri engelledi.

Kahramanmaraş'ta telefon dolandırıcılarına para göndermeye çalışan kişiyi güvenlik güçleri engelledi.

Pazarcık ilçesi Doğanlı Karahasan Mahallesinde yaşayan 76 yaşındaki Demirci Demir'i arayan telefon dolandırıcısı, verdiği hesap numarasına havale yapmasını istedi.

Bankadaki görevliler, Demir'in durumundan şüphelenerek durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bankaya gelen polisler, irtibat kurdukları Demir'in 147 bin liralık havaleyi gerçekleştirmesini engelledi.

Dolandırılmaktan kurtulan Demir, güvenlik güçlerine teşekkür etti.

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Güvenlik güçleri, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta yaşlı adam dolandırılmaktan güvenlik güçleri sayesinde kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta yaşlı adam dolandırılmaktan güvenlik güçleri sayesinde kurtuldu - Son Dakika
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