Kahramanmaraş'ta yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

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Kahramanmaraş'ta yaşlı adam evinde ölü bulundu
7 saat önce
Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde 68 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu.
Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde 68 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu.
İsmet Paşa Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan N.A.'dan haber alamayan kardeşi A.E. evine gitti.
Eve giren A.E, kardeşini yerde hareketsiz halde buldu.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, N.A'nın hayatını kaybettiği belirledi.
Cenaze, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 04:12 Kaynak: AA
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