Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cesetleri, savcılık incelemelerinin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KAHRAMANMARAŞ - Yaşlı çift evinde ölü bulundu - Son Dakika

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