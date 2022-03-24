Kahramanmaraş'ta Yaşlılar Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Yaşlılar Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi

24.03.2022 18:36
Kahramanmaraş'ta Yaşlılar Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi

Kahramanmaraş'ta 18-24 Mart Yaşlılar Haftası, Büyükşehir Belediyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

Kahramanmaraş'ta 18-24 Mart Yaşlılar Haftası, Büyükşehir Belediyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Park'ta "Bazlama Şöleni"nde bir araya gelen 65 yaş üstü vatandaşlar, Kahramanmaraş Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından verilen konserle eğlenceli dakikalar geçirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, gazetecilere, Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle izole bir alanda yaşlıların özledikleri geleneksel lezzetlerle buluşturulduğunu belirtti.

Yaşlı bireylerin geçmişle gelecek arasında bir köprü olduğunu aktaran Kaya, "Onlar bizim ulu çınarlarımız, başımızın tacı." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuğba Gökçen de hafta kapsamında birçok etkinlik düzenlediklerini, yaklaşık 90 yaşlı ile Afşin ilçesindeki Ashab-ı Kehf'i ziyaret ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz Büyükşehir Belediyesi olarak sadece bir hafta değil büyüklerimizin yıl boyunca, daha doğrusu her zaman yarlarında olmaya çalışıyoruz. Onlar bizim başımızın tacı, Allah onları başımızdan eksik etmesin. YADES Manevi Evlat projemiz son hızıyla devam etmekte. 7-24 çağrı merkezimizi yaşlılarımız arayıp bize her türlü sorununu, her problemini ilettikleri takdirde anında onların yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Ev temizliği, sıcak yemek kişisel bakım temizlik hizmetlerimiz son hızla devam ediyor. Onların sosyal hayata uyumlarını artırabilmek için sosyal hayata katılımlarını da artırabilmek için çeşitli atölyelerimiz var."

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Kaynak: AA

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