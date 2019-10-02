Kahramanmaraş'ta 'yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' uygulaması

İçişleri Bakanlığı'nın talimatı kapsamında yurt genelinde yapılan 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' sloganı doğrultusunda Kahramanmaraş'ta sürücülere ve yayalara uyarılarda bulunuldu.



Trabzon Bulvarı üzerinde yapılan uygulamada, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Alay Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, yayaları daha dikkatli olması konusunda uyararak, sürücülere bilgilendirme broşürü dağıttı.



Uygulama sonrası gazetecilere açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, 2019 yılında bu zamana kadar 6 bin 600 ölümlü trafik kazasında bin 486 yayanın hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, "Bilindiği üzere 2019 yılında 'öncelik yayanın öncelik hayatın' parolasıyla yola çıktık. Bugünde yaya geçitlerin bekçisiyiz. Türkiye genelinde yıl boyunca 6 bin 600'ün üzerinde vatandaşımız trafik kazalarında hayatını kaybetti. Bu kazaların içerisinde yayaların bin 486 tanesi yaya ölümleriyle sonuçlandı. Yayaların ölüm oranı yüzde 22'ye tekabül ediyor. Bu oranı düşürmek amacıyla yıl boyunca yurt genelinde trafik denetimlerini artırdık. Her yaya geçidine polis bırakamıyoruz. Bu nedenle yapılması gereken, araç kullanırken sürücülerin mutlak suretle yayalara saygılı olmak zorundadır. Okul ve yaya geçitlerinde, yayayı gördüğünde durmalı ve yol vermeli. Bu durumunda farklı anlaşılmalar var. Trafik ışıklarının olduğu yerlerde mutlaka yayalarımız bu kurallara uymak zorunda. Kırmızı ışıkta geçen yayalara da cezai işlem uygulanacak. Yayanın da sorumluğu var. Kırmızı ışıkta yaya geçemez. Trafik işareti veya ışık varsa yayalar mutlak uymak zorunda" dedi. - KAHRAMANMARAŞ