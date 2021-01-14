KAHRAMANMARAŞ - Yaylada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ - Yaylada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

14.01.2021 23:13

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaylada mahsur kalan 3 kişi Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaylada mahsur kalan 3 kişi Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Göksun ilçesinden Andırın'a yakınlarını ziyarete giden Mustafa Sarıbıyık ve 2 arkadaşı, dönüş yolunda etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Halbur Yaylası'nda mahsur kaldı.

Mustafa Sarıbıyık'ın Büyükşehir Belediyesinden yardım istemesi üzerine harekete geçen ekip, yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından 3 kişiye ulaştı.

Sarıbıyık, yardıma gelen ekiplere duyarlılığı için teşekkür etti.

KAHRAMANMARAŞ - Yaylada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
KAHRAMANMARAŞ - Yaylada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
KAHRAMANMARAŞ - Yaylada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Büyükşehir Belediyesi, mustafa sarıbıyık, Kahramanmaraş, Andırın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Yaylada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika


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