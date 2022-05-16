Kahramanmaraş'ta yaylalar rengarenk - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta baharın gelmesi ile birlikte açan çiçekler ile eşsiz bir güzelliğe bürünen yaylalar, kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Göksun ilçesini bağlı Çatak Yaylası etrafını çevreleyen dağların yüksek kesimindeki karlar, eteklerde çiçek açan bitki örtüsü ile birleşince muhteşem görüntüler oluştu.

Yaylalara gelen fotoğrafçılar ve vatandaşlar ise manzaranın fotoğrafını çekip keyfini çıkardılar.

(Fazilet Çomruk - İHA)