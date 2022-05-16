Kahramanmaraş'ta yaylalar rengarenk - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta yaylalar rengarenk

16.05.2022 10:52
Kahramanmaraş'ta yaylalar rengarenk

Kahramanmaraş'ta baharın gelmesi ile birlikte açan çiçekler ile eşsiz bir güzelliğe bürünen yaylalar, kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Kahramanmaraş'ta baharın gelmesi ile birlikte açan çiçekler ile eşsiz bir güzelliğe bürünen yaylalar, kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Göksun ilçesini bağlı Çatak Yaylası etrafını çevreleyen dağların yüksek kesimindeki karlar, eteklerde çiçek açan bitki örtüsü ile birleşince muhteşem görüntüler oluştu.

Yaylalara gelen fotoğrafçılar ve vatandaşlar ise manzaranın fotoğrafını çekip keyfini çıkardılar.

(Fazilet Çomruk - İHA)

Kahramanmaraş'ta yaylalar rengarenk
Kahramanmaraş'ta yaylalar rengarenk
Kahramanmaraş'ta yaylalar rengarenk
Kahramanmaraş'ta yaylalar rengarenk
Kahramanmaraş'ta yaylalar rengarenk

YORUMLAR
500
İş yerinde Roma dönemine ait tarihi eser bulundu İş yerinde Roma dönemine ait tarihi eser bulundu Engellilere tekerlekli sandalye dağıtıldı, siyam ikizleri ilgi odağı oldu Engellilere tekerlekli sandalye dağıtıldı, siyam ikizleri ilgi odağı oldu Türkiye, Uluslararası Apimondia Kongresi'ne ev sahipliği yapacak Türkiye, Uluslararası Apimondia Kongresi'ne ev sahipliği yapacak

Kahramanmaraş, Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta yaylalar rengarenk - Son Dakika


Son Dakika
16:46 Bakan Nebati, konut sektörü temsilcileriyle bir araya geldi: Vatandaşları rahatlatacak adımların atılması konusunda görüştük
16:45 Rusya ve Ukrayna ateşkes ilan etti! Azovstal çelik fabrikasındaki 600 yaralı asker tahliye edilecek
16:36 Dünya üzerinde sadece 10 bin tane kaldı! Yeni doğan kum kedileri dikkat çekti
16:26 Lionel Messi Barcelona'ya geri mi dönüyor! Babasının sözleri kafa karıştırdı
16:21 İsveç lideri Andersson: NATO üyeliği için resmi başvuru yapmaya karar verdik
16:19 Survivor'da dokunulmazlık oyununda kaybeden Nisa, öfkeden tahta parkura kafa attı! Yardımına arkadaşları koştu
16:17 Kripto para dünyasının önemli CEO'sundan şaşırtan açıklama: Bitcoin'in ödeme yöntemi değil ve bir geleceği yok
16:16 Endonezya'nın Ladongi nehrinde balık avlamaya giden adam timsah tarafından parçalandı
16:16 Kanadalı senatörden İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleri için inanılmaz öneri: Türkiye'yi NATO'dan atın
16:12 İlaçta yüzde 75'lik zam talebi: Sektörün dayanacak gücü kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 16:55:50. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta yaylalar rengarenk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement