Kahramanmaraş'ta Yaylalara Göç Başladı: "12. Aya Kadar Yaylada Kalıyoruz. Hayvanlarımıza Yemi 5 Gün Geç Versek O Kadar Faydamıza" - Son Dakika

DİLAN KUTLU

Anadolu'da asırlardır süren yaylacılık geleneği, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde zor koşullarda yaşatılıyor. Havanın ısınmasıyla Yılan Ovası yaylasına göç eden Ömer Baş, "Nisanda evden yayla yerine çıkıyoruz. Nurhak'ta yaklaşık 12. aya kadar yaylada kalıyoruz. Çok kalmamızın sebebi de hayvanlarımıza beş gün yemi geç versek o kadar bizim faydamıza olacak. Onun sebebi de yemin çok yüksek olması. Geçen sene yem fiyatları bin 200 lirayken arpa bu yıl 5 bin 500 lira oldu. Şu an gelir gideri karşılamadığı gibi, bu yıl hayvanları nasıl besleyeceğimizi düşünüyoruz. 150 malım (hayvan) varsa 50 tanesini satıp 100 hayvanımı kurtarmaya çalışacağım" dedi.

Nurhak'ta havaların ısınmasıyla birlikte hayvanları ile yaylalara göç edenler, sütten yağ, peynir üreterek yaşamlarını sürdürürken en ağır yükü kadınlar üstleniyor. Günlerini yaylalarda geçiren aileler, kışın ilk günlerine kadar buralarda kalarak otlattıkları hayvanlarının sütünden yağ ve peynir yaparak kazanç elde etmeye çalışıyor.

Ancak yaylacılıkta da durum çok farklı değil. Besicilerin maliyetler karşısında yaşadığı sıkıntılar burada da devam ediyor. Belki birkaç ay boyunca yem masrafından kurtuluyorlar ancak küçükbaş hayvanın sütü de eti maliyetleri karşılamaya yetmiyor.

Nuhaklı besiciler, bu yıl da Yılan Ovası yaylalarına göç ettiler. Üç çocuk babası Ömer Baş, yaylaya ulaşabilmek için 5 günlerinin yolda geçtiğini söyledi.

"YAYLADA ÇOK KALMAMIZIN SEBEBİ YEMİN ÇOK YÜKSEK OLMASI"

300 baş koyunu olan Ömer Baş, nisan ayında yaylaya çıkıp kasıma kadar yaylada kalmalarının sebebini, "Hayvanlarımıza beş gün yemi geç versek o kadar faydamıza olacak" diyerek anlattı. Baş, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Kuzularımızı sütten kesip peynir, tereyağı yapmaya çalışıp bir şeyler almaya çalışacağız. İlçede, nisanda evden yayla yerine çıkıyoruz. Nurhak'ta yaklaşık 12. aya kadar yaylada kalıyoruz. Çok kalmamızın sebebi de hayvanlarımıza beş gün yemi geç versek o kadar bizim faydamıza olacak. Onun sebebi de yemin çok yüksek olması. Geçen sene yem fiyatları bin 200 lirayken arpa bu yıl 5 bin 500 lira oldu. Çok fark var. Şu an gelir gideri karşılamadığı gibi, bu yıl hayvanları nasıl besleyeceğimizi düşünüyoruz. 150 malım (hayvan) varsa 50 tanesini satıp 100 hayvanımı kurtarmaya çalışacağım."

"HAYVANLARI KUTRACAK ŞEKİLDE SATARSAM BEN DE BIRAKACAĞIM"

Maliyetlerden dolayı çevresindeki diğer üreticilerin de hayvanlarını satıp Avrupa'ya gittiğini belirten Baş, şöyle devam etti:

"Hayvanları kurtardığım şekilde satarsam ben de bırakmayı düşünüyorum. İki çocuk okuyor. Biri üniversite, diğeri de evde. Çocuklar bu işi yapmayı düşünmüyor. Ben de yaptırmak istemiyorum. Çünkü biz bırak aylığımızı yevmiyemizi çıkartamadığımız için emeğimizi de çıkaramıyoruz. O kadar mağduruz ki yaylaya çıkmasak ilçede hayvan olmuyor (hayvanların iyi beslenememesini kastediyor). Çıkıyoruz, çocuklar okula gidiyor. Okula gittikleri gibi yemeklerini de yapamıyorlar. Birinin yanına bıraksak olmuyor. İki çocuğumu eve bırakıp geçim nedeniyle dağlara çıktık."

"HAYVANCILIK BATTI. SAMANA GÜÇ YETMİYOR"

Yaylada çobanlık yapan İbrahim Doğru ise "Hayvancılık battı. Samana güç yetmiyor. Samanı 2 milyondan (2 bin TL'yi kastediyor) alıyoruz, arpayı 6,5 milyon (6 bin 500 TL'yi kastediyor). Biz mesleğimizi bırakmak istemiyoruz ama bıraktırmak istiyorlar. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Büyüklerimizden yardım umuyoruz. Halimizi, perişanlığımızı görüyorsunuz" dedi.