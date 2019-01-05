Kahramanmaraş'ta Yediemin Depoları Çürümeyi Bekleyen Araçlarla Doldu

Kahramanmaraş yediemin otoparkında araçlar sahibini beklerken bazılar ise çürümeye terk edildi.

Kahramanmaraş yediemin otoparkında araçlar sahibini beklerken bazılar ise çürümeye terk edildi.



Kahramanmaraş'ta trafik ve asayiş olaylarından, haciz durumundan dolayı çekilen araçların bir çoğu 2018 yılında da yediemin depolarında kaldı. 33 dönüm arazi üzerinde bulunan yediemin otoparkında bin 500'ün üzerinde araç bulunuyor. Resmi işlemler sonrası depoya çekilen ve araç sahipleri tarafından çıkarılmayı bekleyen ancak depoda çürüyen araçların sayısının da her geçen gün artıyor.



Kahramanmaraş yediemin otopark yetkilisi Akif Gözüaçık, 2018 yılında Kahramanmaraş'ta hatalı parktan yaklaşık 400 araç çekildiğini, 200 civarında ise hacizli yakalamalı araçların çekildiğini söyledi.



Yüksek model araçların ihale ile kolay satıldığını belirten Gözüaçık,"Eski model araçlarda ise borçlarını ödeyenler hurda yasasında faydalanarak araçtan kurtulabiliyor. Üzerinde birden fazla haciz olup satılamayan araçlar var. Bunların sayısı bir hayli fazla. Bu hacizlerden dolayı araçlar hurda teşvikinden de faydalanamıyor. Araç eski ise para da etmiyor ve otoparkta bekliyor" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Erdoğan'dan Çiftçilere Müjde: Ay Sonuna Kadar 2 Milyar 35 Milyon Liralık Tarımsal Destek Verilecek

Son Dakika! Erdoğan, AK Parti'nin İzmir İlçe Adaylarını Açıkladı

Fener Rum Patriği, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne Bağımsızlık Kazandıracak Kararnameyi Poroşenko'ya Verdi

Yetkisi Olmadığı Halde Kendini Yetkili Servis Olarak Tanıtanlara 341 Bin TL'ye Kadar Ceza Kesilecek