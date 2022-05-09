Kahramanmaraş'ta yediemin otoparkından motosiklet çaldığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta yediemin otoparkından motosiklet çaldığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı

09.05.2022 14:34
Kahramanmaraş'ta yediemin otoparkından motosiklet çaldığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki bir yediemin otoparkından 3 motosikletin çalınmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki bir yediemin otoparkından 3 motosikletin çalınmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

Çiçek Mahallesi'nde faaliyet gösteren yediemin otoparkından motosiklet çalındığı ihbarını alan jandarma ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Görgü tanıkları ve kamera kayıtlarından yola çıkan ekipler, şüphelilerin M.E. (19) ve H.E. (19) olduğunu tespit etti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, motosikletleri buldu.

Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş, Jandarma, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta yediemin otoparkından motosiklet çaldığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta yediemin otoparkından motosiklet çaldığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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