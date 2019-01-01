Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Yeni Yılın İlk Bebeği Doğdu

Kahramanmaraş'ta Yeni Yılın İlk Bebeği Doğdu

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın ilk bebeği saat 00.01'de Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde dünyaya geldi.

Kahramanmaraş'ta Yeni Yılın İlk Bebeği Doğdu, System.String[]
Kahramanmaraş'ın ilk bebeği saat 00.01'de Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde dünyaya geldi.

Kahramanmaraş'ta 2019 yılının ilk bebeği 'İbrahim' oldu. 3 kilogram ağırlığında 50 santimetre uzunluğunda doğan bebeği hastane çalışanları ve aileleri tebrik etti. 5 yıllık evli çift Mehmet ve Gönül Bozkurt'un ikinci erkek çocuklarına İl Sağlık Müdürlüğü tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Yeni yılın ilk dakikalarında bebeğini kucağına alan Gönül Bozkurt, "Allah razı olsun hepinizden geldiğiniz için. Herkesin yılbaşı kutlu olsun. Yeni yılda herkese Allah huzur ve mutluluk versin olmayanlara da bebek versin" diye konuştu.

Makine teknikeri olarak çalışan Mehmet Bozkurt ise, "Zaten mutluyduk bir kat daha mutlu olduk. Heyecan da var, sevinçte var. Sağlıklı ve sıhhatli olması benim için daha çok önemliydi. O da oldu herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Yeni doğan bebeğe hayırlı olması temennisinde bulunan İl Sağlık Müdürü Nuri Öksüz, "Bu yıl yeni yılımızın ilk erkek sağlıklı bebeğimize hoş geldin diyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin. Buradan tüm sağlık çalışanlarımızın yeni yılını kutluyoruz. Bugün tüm il geneli 600 kişi ile nöbet tutuyor. Bulunduğumuz hastanede 94 kişi nöbet tutuyor. Yeni yılımızın başarı ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:33 Kaynak: İHA

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