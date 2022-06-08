KAHRAMANMARAŞ - Yetim çocuklar için gezi düzenlendi

Gaziantep Hayvanat Bahçesi gezisi

Osmaniye Masal Parkı gezisi

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KAHRAMANMARAŞ - 50 yetim çocuk için gezi programı düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı (GPDP) kapsamında, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Asımın Nesli Diriliş Derneği tarafından birlikte yürütülen "Biz Gönülden Kardeşiz Projesi" ile 7-15 yaş arasında 50 yetim çocuk, 50 gönüllü gençle geziye çıktı.

Kişisel gelişim seminerleri, resim, müzik, yüzme kursları ve sportif faaliyetlerin yapıldığı program kapsamında çocuklar, eşleştirildiği gönüllü gençlerle Gaziantep Hayvanat Bahçesi ve Osmaniye Masal Park'ını gezdi.

Asımın Nesli Diriliş Derneği Başkanı Faruk Ali Sözbilici, gazetecilere, hem bakanlığın hem de belediyenin destekleriyle yetim çocuklar için projeler yaptıklarını, onları sevindirmeye ve mutlu etmeye gayret gösterdiklerini söyledi.