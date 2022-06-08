KAHRAMANMARAŞ - Yetim çocuklar için gezi düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

KAHRAMANMARAŞ - Yetim çocuklar için gezi düzenlendi

08.06.2022 12:26

Gaziantep Hayvanat Bahçesi gezisi Osmaniye Masal Parkı gezisi Geziden detaylar KAHRAMANMARAŞ - 50 yetim çocuk için gezi programı düzenlendi.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi gezisi

Osmaniye Masal Parkı gezisi

Geziden detaylar

KAHRAMANMARAŞ - 50 yetim çocuk için gezi programı düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı (GPDP) kapsamında, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Asımın Nesli Diriliş Derneği tarafından birlikte yürütülen "Biz Gönülden Kardeşiz Projesi" ile 7-15 yaş arasında 50 yetim çocuk, 50 gönüllü gençle geziye çıktı.

Kişisel gelişim seminerleri, resim, müzik, yüzme kursları ve sportif faaliyetlerin yapıldığı program kapsamında çocuklar, eşleştirildiği gönüllü gençlerle Gaziantep Hayvanat Bahçesi ve Osmaniye Masal Park'ını gezdi.

Asımın Nesli Diriliş Derneği Başkanı Faruk Ali Sözbilici, gazetecilere, hem bakanlığın hem de belediyenin destekleriyle yetim çocuklar için projeler yaptıklarını, onları sevindirmeye ve mutlu etmeye gayret gösterdiklerini söyledi.

KAHRAMANMARAŞ - Yetim çocuklar için gezi düzenlendi
KAHRAMANMARAŞ - Yetim çocuklar için gezi düzenlendi
KAHRAMANMARAŞ - Yetim çocuklar için gezi düzenlendi
KAHRAMANMARAŞ - Yetim çocuklar için gezi düzenlendi

YORUMLAR
500
Uşaklı Köylü Kadının Feryadı: İki Senedir Marketin Önünden Geçmiyorum. Yetim Çocuğum, Yarım Kilo Kayısı Alamadım Diye Bir Hafta Ağladı Uşaklı Köylü Kadının Feryadı: İki Senedir Marketin Önünden Geçmiyorum. Yetim Çocuğum, Yarım Kilo Kayısı Alamadım Diye Bir Hafta Ağladı Bayrampaşa'da 'Çocuk Şenliği' düzenlendi Bayrampaşa'da 'Çocuk Şenliği' düzenlendi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Yetim çocuklar için gezi düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:52 Dünyadaki en derin noktaya 12 saatte indi! Bilim insanının okyanusun dibinde gördüğü balığın adı: Cehennem Bombacısı
12:34 Berlin'de kalabalığın arasına giren otomobil, 1 kişinin ölümüne 30 kişinin ise yaralanmasına neden oldu!
12:31 Bahar Candan'dan Ebru Gündeş'e Rassan Khoshnaw uyarısı: Hastalıklı ruh yapısı var, benim elimi yaktı
12:29 Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Ankara'da görüştü! Tahıl krizi için üzerinde durdukları plandan bahsetti
12:27 İntihar eden Eda Nur'un davasında beraatın gerekçesi ortaya çıktı: Cinsel ilişkinin rıza dışı olduğu saptanamadı
12:18 Duş alan kadını dikizlerken kocasına yakalanan tacizci ilk ifadesinde "Bir anda kendimi kaybettim" dedi!
12:03 Akşener'den Erdoğan'a sert sözler: Türkiye'yi düze çıkartacağız! Sen de muhalefet sıralarından memleket nasıl yönetilirmiş kıskançlıkla izleyeceksin
12:03 İbrahim Tatlıses'in "Paramı hesaplayacak matematikçi bulamıyorum" sözlerine İlyas Salman'dan beğeni toplayan cevap!
12:00 Halı saha maçında kaydedilen görüntü gündem oldu! Çekilen şutla top, dördüncü katta bulunan bir eve girdi
11:37 Asgari ücretin yükseltilmesi gerektiğini söyleyen MÜSİAD Başkanı Asmalı: Enflasyon düşmezse verilen zamlar anlamsız kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 13:19:13. #1.12#
SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - Yetim çocuklar için gezi düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement