Kahramanmaraş'ta yetim çocuklara tarih bilinci ve eğlence etkinliği - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta yetim çocuklara tarih bilinci ve eğlence etkinliği

6 saat önce

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gönüllü Gençlik Hareketi üyeleri, yetim çocuklara şehitlik ziyareti yaptırdı, kentin kurtuluş destanını anlattı.

Kahramanmaraş'ta yetim çocuklara tarih bilinci ve eğlence etkinliği, System.String[]

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gönüllü Gençlik Hareketi üyeleri, yetim çocuklara şehitlik ziyareti yaptırdı, kentin kurtuluş destanını anlattı.

Gençler, yetim çocuklarını ilk önce Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitliğe götürdü. Şehitlik ziyaretinde çocuklar şehit mezarlarına karanfil bırakıp, dua etti. Daha sonra 15 Temmuz Millet Bahçesi'ne geçen çocuklara burada öğle yemeği ikram edildi.

Parkta gönüllerince eğlenen çocuklar, Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi gezdi.

Çocuklara burada, Kahramanmaraş'ın kurtuluşuna dair bilgiler verildi.

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:32 Kaynak: AA
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