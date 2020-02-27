Kahramanmaraş'ta yetim ve öksüz 7 kardeş için yardım kampanyası - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, anne ve babaları hayatını kaybeden 7 kardeş için yardım kampanyası başlatıldı.

İlçeye bağlı Büyüktatlar Mahallesinde oturan Genç kardeşlerin anneleri Bergüzar 2018 yılında, babaları Hilmi Genç ise bu yıl çeşitli hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Çocukların anne ve babalarını kaybetmelerinin ardından yaşadıkları sıkıntılara kayıtsız kalmayan Afşin İş Kadınları Derneği öncülüğünde Kahramanmaraş Valiliği onayı ile yardım kampanyası başlatıldı.

Dernek başkanı Selma Özdemir, yaptığı açıklamada kardeşlerin huzur içerisinde yaşadıkları bir eve kavuşmasını arzu ettiklerini söyledi.

Kardeşlerin zor günler geçirdiğini ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın yetim ve öksüz kaldığını duyduk. Geçtiğimiz yıllarda annelerini kanserden bu yıl ise babalarını verem hastalığı dolayısıyla kaybeden çocuklarımız maddi ve manevi sıkıntı çekiyor. 7 kardeşimizin başında ablaları var ve kardeşlerinin eğitimine devam etmesi için çabalıyor. Bu çocukların eğitimlerini sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmek için Afşin'e getirdik. Fakat Afşin'de yaşayabilecekleri bir yer yok. Biz bu aileyi sağlıklı yaşanılabilir bir eve kavuşturmak istiyoruz."

Çocukların yaşadıkları evin sağlıklı bir ortama sahip olmadığına dikkat çeken Özdemir, hayırsever vatandaşların, iş insanlarının desteğiyle hem öksüz hem de yetim bu kardeşlere güze bir imkan sunacaklarını belirtti.