Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika
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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlattı

11.02.2023 12:38
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlattı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte yıkılan binalara ilişkin soruşturma başlattı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte yıkılan binalara ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yıkılan binalarla ilgili derhal ve gecikmeksizin soruşturma işlemlerine başlandığı ve teknik bilirkişi heyetlerinin görevlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Binaların yapımını üstlenen ve sonradan binalarda imara aykırı şekilde değişiklik yaparak yıkılmasına neden olan sorumlu kişilerin tespiti konusunda ilgili kurumlarla yazışmalar yapılmıştır. Bu kişiler yönünden gerekli tedbir durumları değerlendirilmekte, soruşturma konunun hassasiyeti de gözetilerek titizlikle ve tüm detaylarıyla sürdürülmektedir."

Kaynak: AA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika

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