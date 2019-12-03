Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu 2 gözaltı
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu 2 gözaltı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu 2 gözaltı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu 2 gözaltıKahramanmaraş polisi, yılbaşı öncesi sahte içki üreticilerine karşı etkin mücadele başlattı.

Kahramanmaraş'ta yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu 2 gözaltı

Kahramanmaraş polisi, yılbaşı öncesi sahte içki üreticilerine karşı etkin mücadele başlattı. Bu kapsamda gerçekleştirilen ilk operasyonda 33 şişe sahte içki ele geçiren polis, 2 kişiyi de gözaltına aldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada şehre sahte içki getirileceği bilgisine ulaştı. Çalışma sonunda plakası tespit edilen otomobil, Kahramanmaraş- Gaziantep karayolunda yapılan operasyonda durduruldu. Araçta arama yapan polis, 33 şişe sahte içki ele geçirdi. Ekipler, araçta bulunan K.Y. ve A.T.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Kahramanmaraş'ta yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu 2 gözaltı

Kahramanmaraş, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kahvehaneye baskın yapan polis, çöp kovasında 88 adet sikke ve 2 adet heykelcik ele geçirdi
Alman vatandaşı 5 terörist sınır dışı edildi Ortalığı birbirine kattılar! Rusya'da alkollü grup, polis aracını devirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 04:06:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu 2 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]