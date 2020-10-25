Kahramanmaraş'ta yıldırım isabet eden 15 hektar orman alanı yandı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, yıldırım isabet etmesi sonucu dün öğle saatlerinde çıkıp, gece kontrol altına alınan yangında 15 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Sumaklı Mahallesi Güdenli mevkisindeki ormanlık alana, dün öğle saatlerinde yıldırım isabet etmesinin ardından bölgeden dumanlar yükseldiğini görenler, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye 55 kişilik personel sevk edildi. Alevlere 8 arazöz, 4 su tankı ve 10 iş makinesi ile müdahale edilirken, helikopterle de havadan destek verildi. Arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle yapıldı. Yangın, dün gece kontrol altına alınırken, soğutma çalışması başlatıldı. Alevlerin sardığı 15 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.