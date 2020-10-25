Kahramanmaraş'ta yıldırım isabet eden 15 hektar orman alanı yandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta yıldırım isabet eden 15 hektar orman alanı yandı
25.10.2020 13:41
KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, yıldırım isabet etmesi sonucu dün öğle saatlerinde çıkıp, gece kontrol altına alınan yangında 15 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, yıldırım isabet etmesi sonucu dün öğle saatlerinde çıkıp, gece kontrol altına alınan yangında 15 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
Sumaklı Mahallesi Güdenli mevkisindeki ormanlık alana, dün öğle saatlerinde yıldırım isabet etmesinin ardından bölgeden dumanlar yükseldiğini görenler, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye 55 kişilik personel sevk edildi. Alevlere 8 arazöz, 4 su tankı ve 10 iş makinesi ile müdahale edilirken, helikopterle de havadan destek verildi. Arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle yapıldı. Yangın, dün gece kontrol altına alınırken, soğutma çalışması başlatıldı. Alevlerin sardığı 15 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
Son Dakika Sinan Engin'den çarpıcı iddia: Bu açıklamalara göre yönetimin Terim'i göndermesi lazım Erzurum-G.Saray maçı sonrası, Erman Toroğlu hakem Arda Kardeşler'e patladı: Midem bulanıyor TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli yeniden trafiğe kapatıldı Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan Hollandalı parlamenter Wilders'ın skandal paylaşımına tepki: Avrupa'nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi Manisa'da halkı tedirgin eden görüntü! Fay hattında dev yarıklar oluştu Nihat Hatipoğlu'ndan "Otelinde içki satılıyor" iddiasına yanıt: Asla satılmadı, aklınızca benden intikam aldınız İngiliz polisi bir yıl önce çalınan 26 milyon TL değerindeki Çin vazosunu ele geçirdi Başkent'teki uyuşturucu ticaretinin yüzde 70'ini elinde tutuyordu: Firari baron kıskıvrak yakalandı