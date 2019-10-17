Kahramanmaraş'ta yıldırım yangına neden oldu
7 dakika önce
KAHRAMANMARAŞ'ta ormanlık alana düşen yıldırım yangına neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:02 Kaynak: DHA
KAHRAMANMARAŞ'ta ormanlık alana düşen yıldırım yangına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Yangın, saat 14.30 sıralarında Yoğunoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Yıldırım isabet etmesi sonucu başladığı bildirilen yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, 2 yangın söndürme helikopteri, 5 arazöz, 2 iş makinesi ve 25 yangın söndürme işçisi ile müdahale ediyor.
Üsküdar'da korkutan çatı yangını kamerada Rasulayn'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor Başakşehir'de feci kaza! Servis trafoya çarptı Süleyman Soylu: Asker selamı veren futbolcularımızı soruşturuyorlar, çok paniklemişler