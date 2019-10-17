Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta yıldırım yangına neden oldu
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Kahramanmaraş'ta yıldırım yangına neden oldu

7 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ta ormanlık alana düşen yıldırım yangına neden oldu.

Kahramanmaraş'ta yıldırım yangına neden oldu, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ta ormanlık alana düşen yıldırım yangına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Yoğunoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Yıldırım isabet etmesi sonucu başladığı bildirilen yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, 2 yangın söndürme helikopteri, 5 arazöz, 2 iş makinesi ve 25 yangın söndürme işçisi ile müdahale ediyor.


Kahramanmaraş, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:02 Kaynak: DHA
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