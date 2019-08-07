Kahramanmaraş'ta, yıldırımın isabet ettiği ormanda yangın (2)
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20 HEKTAR YANDIKahramanmaraş'ta, yıldırım isabet etmesi sonucu Çınarpınar Mahallesi'nde çıkan yangın, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 11 saatlik çalışması sonunda söndürülebildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:08 Kaynak: DHA
20 HEKTAR YANDI
Kahramanmaraş'ta, yıldırım isabet etmesi sonucu Çınarpınar Mahallesi'nde çıkan yangın, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 11 saatlik çalışması sonunda söndürülebildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin de destek verdiği söndürme çalışmalarından sonra soğutma çalışmalarına başlanırken, yangında 20 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
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