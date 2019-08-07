Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta, yıldırımın isabet ettiği ormanda yangın (2)
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Kahramanmaraş'ta, yıldırımın isabet ettiği ormanda yangın (2)

1 saat önce

20 HEKTAR YANDIKahramanmaraş'ta, yıldırım isabet etmesi sonucu Çınarpınar Mahallesi'nde çıkan yangın, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 11 saatlik çalışması sonunda söndürülebildi.

Kahramanmaraş'ta, yıldırımın isabet ettiği ormanda yangın (2), System.String[]

20 HEKTAR YANDI
Kahramanmaraş'ta, yıldırım isabet etmesi sonucu Çınarpınar Mahallesi'nde çıkan yangın, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 11 saatlik çalışması sonunda söndürülebildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin de destek verdiği söndürme çalışmalarından sonra soğutma çalışmalarına başlanırken, yangında 20 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.


Kahramanmaraş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:08 Kaynak: DHA
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