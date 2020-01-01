Kahramanmaraş'ta yılın ilk kazasını alkollü sürücü yaptı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta yılın ilk kazasını alkollü sürücü yaptı: 1 yaralı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta yılın ilk kazasını alkollü sürücü yaptı: 1 yaralı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta yılın ilk kazasını alkollü sürücü yaptı: 1 yaralıKAHRAMANMARAŞ'ta 2020'nin ilk kazasında alkollü Muhammet Miraç G.'nin (20) kullandığı otomobil bordür taşlarına çarptı.

Kahramanmaraş'ta yılın ilk kazasını alkollü sürücü yaptı: 1 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta 2020'nin ilk kazasında alkollü Muhammet Miraç G.'nin (20) kullandığı otomobil bordür taşlarına çarptı. Sürücünün yara almadan atlattığı kazada yanındaki Rabia B. ağır yaralandı.

Kaza, yeni yılın ilk dakikalarında Onikişubat ilçesi Bahçeci Hoca Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Muhammet Miraç G. yönetimindeki 44 AAT 706 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bordür taşlarına çarptı, ardından yoldan çıkıp boş araziye girdi. Çamura sağlanarak durabilen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, yanındaki Rabia B. yaralandı. Ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Rabia B.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Öte yandan yapılan alkol testinde sürücü Muhammet Miraç G. 101 promil alkollü çıktı. Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kahramanmaraş'ta yılın ilk kazasını alkollü sürücü yaptı: 1 yaralı

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:21 Kaynak: DHA
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