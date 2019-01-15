Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Yoğun Kar Yağışı

Kahramanmaraş'ta Yoğun Kar Yağışı

28 dakika önce

Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kahramanmaraş'ta Yoğun Kar Yağışı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Özellikle Kahramanmaraş-Kayseri yolunda birçok araç yolda kaldı.

Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda da şiddetini artırdı. Kent merkezinde şiddetli yağmur görülürken, yüksek kesimlerde ve kuzey çevre yolunda seyir halinde olan araçlar kar dolayısıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Kahramanmaraş-Kayseri yolu girişinde uzun araçlar başta, kar lastiği ve zincirsiz otomobillerin geçişine izin verilmedi. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarında terk ederken, bazıları da kendi imkanlarınca araçlarını çekmeye çalıştı.

Aracında kar lastiği olmadığını söyleyen Ejder Nacar, "Göksun'dan geliyoruz, buraya kadar yollar iyiydi burada kaldık. Arabamızda kar lastiği yok zincirimiz vardı ancak bilmiyorum takmasını. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Tır şoförü Özgür Vecet ise, "Ben Kayseri'den geliyorum, aracımda zincir var ancak çıkamadık" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:01 Kaynak: İHA

Kayseri, Kahramanmaraş, Güncel
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