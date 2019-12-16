Kahramanmaraş'ta yoğun sis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta yoğun sis - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta yoğun sis

6 saat önce

Sisli trafikten görüntüler -Dulkadiroğlu Saat Kulesi -Sisli yol -Kavşaktan görüntüler -Hüseyin Toprak röportaj KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta etkili olan yoğun sis ulaşımda aksamalara neden oldu.

-Sisli trafikten görüntüler

- Dulkadiroğlu Saat Kulesi

-Sisli yol

-Kavşaktan görüntüler

- Hüseyin Toprak röportaj KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta etkili olan yoğun sis ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kentte sabah etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Sisin etkili olduğu kent merkezinde sürücüler trafikte dikkatle ilerledi.

Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

Sürücülerden Hüseyin Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkili olan sisin ulaşımı da etkilediğini belirtti.

Trafikte aksamların devam ettiğini dile getiren Toprak, sis nedeniyle görüş açılarının da bu yüzden biraz daraldığını söyledi.

Kahramanmaraş'ta yoğun sis

Hüseyin Toprak, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:00 Kaynak: AA
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