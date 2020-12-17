Kahramanmaraş'ta yoğun sis etkili oldu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta akşam başlayan yoğun sis etkisini artırdı.
Kentte akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis, gece itibariyle görüş mesafesini düşürdü.
Yüksek kesimlerde daha çok görülen sis, Kahramanmaraş- Adana, Kayseri ve Gaziantep güzergahında seyreden sürücüleri olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde de etkili olan sis nedeniyle, gece vardiyasına çıkan servis sürücüleri ve sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
- Kaynak: AA
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