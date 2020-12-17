Kahramanmaraş'ta yoğun sis etkili oldu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta yoğun sis etkili oldu

17.12.2020 01:31
Kahramanmaraş'ta yoğun sis etkili oldu, System.String[]

Kahramanmaraş'ta akşam başlayan yoğun sis etkisini artırdı.

Kahramanmaraş'ta akşam başlayan yoğun sis etkisini artırdı.

Kentte akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis, gece itibariyle görüş mesafesini düşürdü.

Yüksek kesimlerde daha çok görülen sis, Kahramanmaraş- Adana, Kayseri ve Gaziantep güzergahında seyreden sürücüleri olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde de etkili olan sis nedeniyle, gece vardiyasına çıkan servis sürücüleri ve sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta yoğun sis etkili oldu - Son Dakika


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