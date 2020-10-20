Kahramanmaraş'ta yol çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde viraj kesme, eğim düzenleme ve bölünmüş yollarda sıcak asfalt çalışması yapılıyor.

Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, İstiklal ve Akdere mahallerinde altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Nisan ayında altyapı çalışmalarına başlanan İstiklal Mahallesi ile Akdere Mahallesi arasındaki yolun asfaltlanması işinin devam ettiğini belirten Sarıaltun, iki mahalle arasında doğalgaz, içime suyu, kanalizasyon ve telekomünikasyon altyapısının tamamlandığını söyledi.

Sarıaltun, yol çalışmalarının ardından kaldırım yapımına geçileceğini ifade ederek, verilen hizmetler için başta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç olmak üzere de emeği geçenlere teşekkür etti.