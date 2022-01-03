Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, yaralı bulunan şahin korumaya alındı.
Kırsal Büyükimalı Mahallesi'nde, yol kenarında bir şahinin hareketsiz durduğunu gören Haydar İmalı, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kanadından yaralı olduğunu belirlediği şahini korumaya aldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen şahin, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta yol kenarında bulunan yaralı şahin tedavi edilecek - Son Dakika