Kahramanmaraş'ta yol kenarında bulunan yaralı köpek korumaya alındı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerinin devriye esnasında yol kenarında bulduğu yaralı köpek koruma altına alındı.
Göksun ilçesi Karaömer Mahallesinde devriye uygulaması yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kenarında yaralı bir köpek buldu.
Yaralı köpeğe ekiplerce su ve mama verildi.
Ekipler, köpeği tedavisinin yapılması amacıyla Göksun Belediyesi personeline teslim etti.
Köpek, tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.
Kaynak: AA
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