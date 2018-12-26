Kahramanmaraş'ta Yolcu Minibüsü Devrildi: 5 Yaralı
41 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş
'ın Afşin
ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Arıtaş
Mahallesi'ne yolcu taşıyan Hasan Özpolat
idaresindeki 46 K 2157 plakalı yolcu minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, minibüste bulunan 13 kişiden 5'i yaralandı.
Etraftakilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:37 Kaynak: AA
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