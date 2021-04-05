Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsünde uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, yolcu otobüsünde çantalarında uyuşturucu madde ele geçirilen iki zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçalar mevkisinde uygulama yaptı.

Bir yolcu otobüsünü durduran ekipler, narkotik köpeği "Atos"un da katılımıyla gerçekleştirdiği aramada, yolculardan Ş.Y. ve B.B'nin çantalarında bir miktar uyuşturucu buldu.

Söz konusu iki şüpheli gözaltına alındı.