Son dakika gündem: KAHRAMANMARAŞ - Yolu kapanan kırsal mahalledeki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan kırsal mahalledeki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı.
Küçükçamurlu Mahallesi kırsalında yaşayan Nazire Kişi'nin (76) rahatsızlanması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda ilerlemekte güçlük çeken sağlık çalışanları, Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ekiplerinden yardım istedi.
İş makinesi yardımıyla yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından paletli ambulansla bölgeye ulaşan ekipler, hastayı mahalle merkezindeki normal ambulansa taşıdı.
İlk müdahalenin ardından Göksun Devlet Hastanesine kaldırılan Kişi'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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